Viis põhjust, miks pole hea hoida prügikasti kodukontoris

Apartment Therapy on välja toonud viis põhjust, miks võiks prügikast jääda kontorist välja.

See haiseb. See ei pruugi küll alati nii olla, aga kui prügikastis on midagigi toidust järgi jäänut või muud, mis võib kergelt haisema minna, siis tõenäoliselt ühe päevaga on see ebameeldiv lõhn juba saavutatud.

See on ebamugav ja ebahügieeniline. Kui sa oled juba sinna midagi määrduvat visanud, siis on tulemuseks esimeses punktis räägitu. Pluss igakord seda puhastada on üsna tülikas.

Raske leida sobivat. Köögikapi uste taha on üsna lihtne peita ükskõik, millist prügikasti, kontorisse aga sobiva leidmine võib olla juba raskem ülesanne.

See raiskab ruumi. Väikse kabineti puhul võib seegi prügikasti alla pandud ruum olla vajalik hoopis mõne riiuli jaoks näiteks.

Sa unustad selle välja viia. Tõenäoliselt koguneb köögi prügikasti ikka rohkem rämpsu ja see vajab tihedamini välja viimist, nii võib kontori prügikast hoopis meelest minna, sest see pole sul pidevalt silma all.