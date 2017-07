Fotod: vaata, mille poolest erineb see ratastel minimaja teistest

Missisipist pärit noorpaar Breck ja Kelsey tegelevad minimajade ehitamisega ja said hakkama ühe eriliselt omapärase kodu loomisega. Niisiis otsustati tavapärase maja maha müümise asemel minikodu hoopis endale alles jätta ja sellega mööda riiki ringi rännata.

Majja sisenedes avaneb üks väga kõrge laega ruum, mille alumisele korrusele mahub ära nii köök, söögituba ja eraldi uksest avanev üpris suur vannituba.

Ülemistel avatud korrusel paiknevad magamistuba ja pisike lugemisnurk/elutuba.

Kui tihti ei ole minimajades üldse tualettruumi või on see väga väike, siis selles majas on vannitoas olemas isegi mullivann.

Kõige ebatavalisem on hoopis minimaja välisein. Nimelt on mägironimist harrastav paar otsustanud koduseinad muuta ronimisseinteks. Mööda ronimisseinu saab ka üles maja katusele, kus õhtuti või öösiti tähistaevast ja kuuvaadet nautida saab.