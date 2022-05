ÄRA MAGA MAHA ⟩ Luigel müüakse kahte maja ühe hinnaga!

Müüdav kinnistu asub suurest teest eemal ning metsatukake summutab maanteemüra. Kinnistu on ümbritsetud teistest elumajadest ning asfalteeritud tänav on korralikult hooldatud ning valgustatud. Müüdav kinnistu on oma üldpinnalt 1622 ruutmeetrit. Krundile on ehitatud kaks elumaja, kasvuhoone, kuur ja grillimisnurgake. Hoovis kasvavad õunapuud, marjapõõsad ja kõrguvad imetabased kased.