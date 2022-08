Vähkred ühelt küljelt teisele, ent und ikka ei tule? Ehk proovid enne magaminekut kiirelt duši all käia?

Austraalia uneekspert Olivia Arezzo sõnul aitab nimelt varasel õhtutunnil duši all käimine kehal end maha jahutada, mis omakorda mõjub hästi magamajäämisele. Eksperdi sõnul on oluline jälgida, et duši alla ei mindaks liiga hilja, kirjutab news.com.au.