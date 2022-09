TEADLASED ⟩ See magamisasend soodustab uneapnoe teket

Psühholoog Joseph De Koninck rääkis väljaandele Lad Bible, et selili magamine võib unehäiretega inimeste, eeskätt uneapnoe all kannatavate inimeste sümptomeid süvendada. De Konincki uurimustulemusi kinnitab varasem Loewensteini haigla unehäirete osakonna juhataja Arie Oksenbergi eestvedamisel korraldatud uuring, mille tulemuste kohaselt võib selili magamine samuti uneapnoed süvendada.

Kui De Konincki teadustöö võttis luubi alla kaheksa unetuse all kannatavat ja kaheksa normaalse unemustriga inimest, siis Oksenberg ja tema töörühm keskendus eeskätt obstruktiivse uneapnoega inimestele. Tegu on olukorraga, kus toimub hingamisteede osaline või täielik kokkulangemine ja tekib «lämbumise» efekt. Teadusrühm jõudis uuritavate puhul järeldusele, et uneapnoe sümptomid süvenevad, kui magada selili.