OLE VALMIS Lähiaastail võib näha kinnisvara seadusandluses muudatusi

«Alates 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone. Tulevikus võib oodata, et energiatõhususe nõuded kehtestatakse ka nõukogude ajal ehitatud hoonetele. Üheks võimalikuks sanktsiooniks võib olla see, et kortereid, millel puudub energiatõhususe klass, ei ole võimalik müüa,» selgitas ta.

Samuti usub Derbnev, et lihtsustuda võib hüpoteegi vahetamine. «Praegu on hüpoteegi vahetamine pikk protsess, mis nõuab notari kaasamist ja tema töö eest tasumist, samuti panga osalust. Seetõttu on keeruline hüpoteegi tingimusi muuta ja saada soodsamaid pakkumisi. Samuti vähendab see konkurentsi pangandussektoris ning see ei ole majandusele soodne,» kirjeldas ta ja lisas, et uuringute järgi on üle 66 protsendi Eesti elanikest valmis hüpoteeki teise panka üle kandma, kui tingimused on soodsamad.