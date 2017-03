8 odavat korterit Eesti menukates suvituskohtades

Eestlastele meeldib suvitada mere ääres, aga see meri ei pea sugugi tingimata maal olema. Korter mõnes suvituseks sobivas linnas on mitmes mõttes mugavam kui maakodu: see on väike, kompaktne, jäävad ära paljud majaomaniku mured ja pole kohustust aeda korras hoida. Millised on soodsad võimalused meie menukamates suvituslinnades korteri soetamiseks? Võtsime valikusse 2-3-toalised korterid, mis asuksid pigem kesklinnas ehk siis merest mitte väga kaugel.

Pärnu

1. Kolmetoaline ahiküttega kesklinnas, 33 00 eurot

Maakleri sõnul on tegu vaikse tänavaga kesklinnas ja vaikus on Pärnu suvist melu arvestades kindlasti teretulnud nähtus. Merest polevat see samuti liiga kaugel.

2. Saunaga korter soklikorrusel, 39 000 eurot

Korter asub, tõsi küll, keldrikorrusel, kuid hind on mere lähedust arvestades väga soodne. Aastaringseks elamiseks poleks see ilmselt kuigi hea lahendus, suvitamiseks aga mõnus küll.

Haapsalu

1. Kolmetoaline korter kesklinnas, 26 500 eurot

Korteri lähiümbruses on kõik vajalik, muuhulgas ka näiteks veekeskus. Ja kuna Haapsalu pole suur linn, on merigi vaid jalutuskäigu kaugusel.

2. Kaunite vaadetega lihtne korter, 26 500 eurot

Kuigi korteri siseviimistlus vajaks tublisti kaasajastamist, on selle vaated Haapsalu linnale need, mis eluaseme kaalumisväärseks muudavad. Sisustust saab ju tasapisi kõpitseda.

Kuressaare

1. Väga vinge kapitaalremonti vajav korter, 25 000 eurot

Suvekorter ei pea tingimata olema midagi sellist, kuhu kohe sisse kolida. See Kuressaare südames asuv kapitaalremonti vajav kolmetoaline pakub võimaluse luua endale tõeliselt võimas suvekodu.

2. Õdus renoveeritud soodne korter südalinnas, 27 000 eurot

See korter on sissekolimiseks täiesti valmis. Olemas on kõik vajalik, korter on ilus ja puhas.

Narva-Jõesuu

1. Korter mere lähedal, 26 000 eurot

Merest vaid poole kilomeetri kaugusel asuv korter vajab pisut kaasajastamist, aga eeldusel, et päevad mööduvad suures osas rannas peesitades, pole sel ka praegu häda midagi.

2. Rõduga kahetoaline korter, 29 800 eurot

Mõnus jõe ja mere läheduses asuv korter, mille köögiesisel rõdul suvepuhkuse ajal ideaalne hommikueinet süüa, et siis suplema minna.