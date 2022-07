PILDID ⟩ Unusta stress ja linnakära! Saaremaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Tegu on 2008. aastal valminud palkmajaga, millel üldpinda 251,7 ruutmeetrit. Aastaringseks elamiseks mõeldud pesapaigas on ühtekokku seitse tuba. Krundilt leiab lisaks peamajale garaaži, lauda ja maakeldri. Imetabane elamispaik on müügis 750 000 euroga.