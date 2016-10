Lugeja küsib: kas ma siis pean või ei pea maha kukkunud õunad puu alt ära koristama?

Postimehe koduportaaliga võttis ühendust lugeja, kes tahab teada, kuidas siis lõppude lõpuks on: kas õunad tuleb enne talve puude alt ära koristada või, vastupidi, puu alla jätta. «Seisukohti on kahesuguseid, üks koolkond väidab, et mingil juhul ei tohi jätta, teised jälle, et kindlasti ei tohi korjata, sest nii saab pinnas väärtuslikke toitaineid,» kirjutab lugeja.

Küsimusele vastab Hansaplanti turundusspetsialist Annika Reiljan:

«Mina soovitan siiski õunad puu alt ära korjata ja seda kolmel põhjusel: Esiteks levivad mädanenud õunte seas väga lihtsalt taimehaigused, samuti on nad ka kahjuritele heaks pesitsuspaigaks. Teiseks muudab suur kogus mädanevaid õunu pinnase liiga happeliseks - see kahjustab pinnast ning liiga happeline muld soodustab sambla levikut ning muru asendub samblaga. Kolmandaks ei ole kevadel lume alt välja sulavad mädanenud õuna kuhjad aias just kuigi kenad vaadata,» ütleb ta.