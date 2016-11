Mõni unistuste kodu tuleb uskumatute loobumiste hinnaga

Sarah Scott kirjutab ajakirja House Beautiful veebiväljaandes, et temal ja ta abikaasal oli üsna varakult pilt selge, millist kodu nad soovivad. Nad asusid selle nimel tööle kohe ja veetsid oma 20ndad eluaastad nii tagasihoidlikes tingimustes, kui vähegi võimalik, eesmärgiks 30ndates oma unelmate kodu valmis ehitada. «Sõime valmistoitu, ostsime ainult kasutatud asju, koonerdasime arutult, aga saime hakkama,» meenutab Sarah.

Selle kõige nimel on nad teinud aga ühe väga suure ohverduse: tegelikult suurest perest unistanud abielupaar piirdub kahe lapsega, sest nad ei saaks endale unistuste kodu kõrvalt mitte kuidagi rohkem lapsi lubada. Rahaliselt ei mängiks lihtsalt välja. Need kaks last saavad kõik, mida nad vajavad. Aga just nimelt kõik, mida nad vajavad, mitte nii väga asju, mida nad tahavad. Selleks pole raha.

Otsuseid oli esialgu lihtne teha: Sarah ja tema abikaasa on põhimõttekindlad inimesed ja uisapäisa midagi paika ei panda. Iga samm on kaalutletud, seda oli ka otsus piirduda kahe lapsega. «Probleem on aga selles, et ma ei osanud ette näha, kui väga ma ühel hetkel kolmandat last soovima hakkan. Ma tunnen iga päev, et ta on meie elust puudu. Aga kui me saaksime kolmanda lapse, ei saaks me endale lubada praegust kodu. Me peaksime kolima väiksemale pinnale ja lapsed peaksid lahkuma juba armsaks saanud majast,» tunnistab Sarah.

Otsus on seega tehtud ja sellest nad ei tagane, mis siis, et mõlemad kolmandast lapsest puudust tunnevad.

Millise valiku teeksid sina samas olukorras? Millest oleksid valmis unistuste kodu nimel loobuma ja millest kindlasti mitte?