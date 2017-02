5 rahaga seonduvat teemat, mida lastega arutada ei tohi

Ära räägi lastele, palju sa teenid

Neil ei ole vaja teada täpseid numbreid, sest lastele meelib praalida ja nii võib tekkida ebamugavaid olukordi, kus laps ebasobivas kohas sinu täpse palganumbri teemaks võtab.

Ära lahka laste kuuldes teiste tarbimisharjumusi

Kui su tuttav võlgu elades arutult puhkusereisidele ja uutele riietele kulutab, kiru seda kodus elukaaslasega omavahel olles, mitte laste kuuldes. Ka selle võivad nad valel hetkel teemaks võtta, rääkimata sellest, et tegelikult pole ju ilus teiste rahakotis sobrada.

Ära räägi lastele, kui palju nende hoidjale maksad

Kui tahad, et lapsed hoidjat autoriteediks peaksid, ei peaks üldse rõhutama seda, et too oma töö eest raha saab. Vastasel juhul hakkavad lapsed õige pea sinu kuuldeulatusest väljaspool hoidjaga manipuleerima: mu ema maksab sulle, nüüd tee, nagu ma ütlen.

Ära valeta lastele, et sul pole raha

Kui ütled laste ostusoovidest keeldumiseks, et sul pole raha, siis ei saa sa endale lubada seda, et sekund hiljem enda ostude eest tasud. Pead proovima lastele ikkagi kuidagi selgeks teha et hetkel ei saa sa nende soovidele kulutada, sest raha on lihtsalt vähe, mitte, et seda üldse ei ole.

Ära räägi lastele, kui murelikuks sind teevad summad, mis neile kuluvad

See tekitab neis tunde, justkui oleksid need väljaminekud ja seeläbi nemad ise sulle koormaks.