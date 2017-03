Mis oleks, kui koliks... Paidesse?

Huviringe on nii suurtele kui väikestele. Sügisel alustas kultuurikeskuses tööd Paide balletistuudio, kus juhendajaks on endine estoonlane. Väga head tööd teeb Paide kunstikool, samuti on meil muusikakool ning mitmeid laulu- ja tantsuringe, jalgpall (olemas on isegi linnameeskond), korvpall, iluvõimlemine ja nii edasi.

Foto: Paide linn

Kus süüa?

Kohvikuid on Paidesse viimase paari aasta jooksul juurde tulnud, ent sellist kohta, millest oleks kujunenud Paide märk, kahjuks veel ei ole. Kõige mõnusama atmosfrääri ja menüüga on kahtlemata Wabalinna maja kohvik, mis pakub ka näiteks vegan-toitu. See on avatud kaks korda nädalas, sest sööjaid igasse päeva ei jagu. Kohalikud rõõmustavad ka oma Pizzakioski üle, kust aeg-ajalt on mõnus üks maitsev pitsa kaasa osta. Ja kes soovib head liha, see sõidab Mäo Grilli. Erilistel puhkusel lähevad paidelased sööma muidugi Põhjakale. Igapäevaselt on aga kõige mõnusam einestada mõnes sööklas. Nende valik on Paides lai, toidud on seal maitsvad kodused ja kindlasti oluliselt odavamad kui kodus ise tehes.

Foto: Wabalinna maja kohvik

Midagi veel?

Paides hakkab silma, et siinne elanikkond on mitmekesine. Ei ole nii, et pensionärid on kuskile kadunud. Siin liiguvad kõrvuti nii titekärud, jalgrattad kui käimisraamid.

Naljakas on see, et kui linna vahel käies midagi ära kaotad, siis jõuab see kuidagi kindlasti sinuni tagasi.

Lapsehoidjate leidmisega on kindlasti lihtsam kui suures linnas.

Kinnisvaravaldkonnas on Paidel palju kasutamata potentsiaali. Leidub kümneid vanu maju, mis ootavad, et keegi tuleks, nad korda teeks ja sisse elama koliks või müüki paneks. Ostuhuvilisi kindlasti leiaks.

Uusi elanikke oodatakse Paidesse väga ja nende suhtes ollakse sõbralikult meelestatud.