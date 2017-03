Kolm viisi, kuidas saada oma elamisse ruumi juurde

Nagu ikka tõestab ennast taaskord mõte «vähem on rohkem». Kõik, kes on vähegi oma maja kunagi müügiks ette valmistanud teavad, et mida vähem asju kodus on, seda suurem see paistab. Väiksemate korterite puhul kiputakse seda mõtet aga unustama.