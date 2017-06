Mis värvi välisuks aitab kodu kõige kiiremini maha müüa?

Enamikul ostjatest kujuneb esmamulje vaid mõne sekundi jooksul, kui nad müügis olevat kodu vaatama lähevad. Lisaks sellele, et nende otsust mõjutab maja ees olev kõnnitee, võib maaklerite sõnul nende otsust mõjutada ka välisukse värv.

«Välisuks on esimene asi, mida potentsiaalne ostja näeb ja hea esmamulje loomine on kodu müümisel väga tähtis,» sõnas maakler Sarah Beeny. «Seetõttu on väga mõistlik enne kodu müümist see korda teha või üle võõbata.»

«Hetkel moes olevate värvide puhul on kaks valikut - kas valida erk või malbem toon. Erkkollane, roosa ja türkiis on hetkel väga moes ja suudavad kodule tekitada tõelise vau-efekti,» räägib ekspert. «Ja siis on veel traditsioonilisemad ja populaarsemad toonid, näiteks tumesinine, tumehall ja sügav roheline. Need värvid on ajatud ja jätavad kodule sellise mulje, mis ostjatele tavaliselt meeldib.»

Paljude maaklerite sõnul on aga oluline valida välisukse värv selle järgi, kus sinu kodu asub. Need, kes elavad maakohas, peaksid ekspertide sõnul värvidest hoopis eemal hoidma ja välisust hoidma naturaalsetes puidu toonides - see sobib ümbruskonnaga paremini kokku.

Kui elad aga mereääres, sobib majale kõige paremini meretooni värv. Kelle kodu paikneb aga linnas, võib ekspertide sõnul valida nii erksad kui malbemad toonid - olenevalt soovist.

«Kui tahad kodule head esmamuljet jätta ja seda täishinnaga maha müüa, haara pintsel ja loo oma välisuksest meistriteos,» andsid eksperdid nõu.