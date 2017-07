Soome maasikapõlde laastab ohtlik haigus

Seenhaigus maasika fütoftoroos (Phytophthora fragariae) tekitab juuremädanikku, hävitab leherootse ning muudab mulla 30 aastaks kasutamiskõlbmatuks, kirjutab TYle. Haigus levib nii vee, aga ka traktorirataste abil.

Siiani on Soomes seda haigust leitud mõnes majapidamises, näiteks hiljuti tuvastati see viies Põhja-Savo piirkonna talus. Maasikakasvataja Toni Hämäläinen on sel suvel seenahiguse tõttu pidanud üles kaevama rohkem kui hektari jagu maasikataimi. Kahju suurust hindab ta 20 000 eurole. See on ränk löök mehele, kes mullu võttis isalt talupidamise üle.

Eriti vastik haigus

Ida-Soomes ülikooli teadlase Harri Kokko sõnul levib maasika fütoftoroos üle riigi ja viimastel aastatel on seda Põhja-Savos leitud paarkümmend korda. Soome toiduameti teatel tuvastati esimene haiguskolle 2012. aastal.

«See eriti vastik haigus, mis kindlasti tähendab maasikapõldude hävitamist ja maasikakasvatuse katkemist. Vihmase ilmaga hävitab see kiiresti suure osa taimest,» rääkis teadlane. Nüüd loodavad teadlased seenhaiguse vastu abi saada kanepist. Talunik Hämäläineni põldudele istutatakse tööstuslikku kanepit, mida ei saa kasutada mõnuainena.

«Eesmärgiks on leida taim, mis suudaks puhastada pinnase ja tõrjuda seenhaiguse. Järgmisel kevadel näeme, kas haigustekitajad on alles,» rääkis Kokko. Teadlase sõnul kasvab kanep kiiresti ja tõrjub seetõttu teised taimed välja ja aitab nii vabaneda nakatunud maasika jääkidest. Samuti ajab kanep juured sügavale, muutes pinnase nii poorseks ja tänu sellele külmub maapind paremini ja see aitab omakorda tappa seenhaigust.

Lisaks maasikatalu päästmisele on projekti üheks eesmärgiks uurida uusi võimalusi kanepi kasutamiseks. Talunik Hämaläinen on juba võtnud ühendust puidutööstuse Stora Ensoga, pakkudes võimalust kasutada kanepit paberitootmises.

Postimees palus taimehaiguse leviku kohta Eestis kommentaari põllumajandusametilt, kuid ei saanud seda.