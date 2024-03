Staatiline või dünaamiline võimsuse tasakaalustamine. Kumb on suuremate hoonete puhul sobivam?

«Selleks, et laadimisjaamad saaksid oma tööd eemalt juhtida, hallata ja jälgida, tuleb need kõigepealt ühendada internetivõrku, see ei ole keeruline. Palju rohkem on ebakindlust, kui otsustatakse, milline laadimismeetod valida. Üksikuid laadimisjaamu saab hallata spetsiaalsete elektriautode või jaamade mobiilirakenduste abil, kuid see meetod ei toimi tõenäoliselt ärihoonetes, sest terviku toimimise eest peab vastutama kindel töötaja,» ütleb Mölder.

«Staatilise tasakaalustamise puhul määratakse lihtsalt kindlaks kindel võimsus ja jaotatakse see laadimisjaamale või nende rühmale, kuid koguvõimsus ei muutu kunagi, kuigi hoone olemasolev võimsusreserv võimaldaks laadida rohkem elektriautosid. Oleme täheldanud, et kasutajad teevad mõnikord laadimisjaamade paigaldamisel vigu. On olemas süsteemid, millel on elektriautode laadimiseks kindel spetsiaalne väärtus, mida nimetatakse dünaamiliseks. Tarnijad väidavad tarbijatele, et süsteem jaotab võimsust dünaamiliselt jaamade vahel, kuid varjavad, et maksimaalne võimsuspiir on staatiline. See on sama, kui öelda, et ma liigun voodis lamades väga kiiresti, sest ma lendan koos Maaga ümber Päikese. Parimal juhul võib selliseid süsteeme nimetada dünaamilisteks staatilise piirmäära seadistusega, kuid nad ei täida olulist võimsusjuhtimise funktsiooni - nad ei eralda maksimaalset võimsust laadimiseks, vaid jaotavad sama pidevat võimsust jaamade rühmale. Seetõttu ei kasutata hoone energiaressursse maksimaalselt ära,» rõhutab Ivar Mölder.