Fotod: kas sajandivanusele kodule tehti remondiga karuteene?

Eestvaates näeb see Austraalias asuv maja ikka üsna endisaegne välja, fassaad on lihtsal väikese värskenduskuuri saanud. Kuid hoovipoolsel küljel on hoonel väga minimalistlikus ja modernistlikus stiilis juurdeehitus ning interjööris vihjeid minevikule juba ei kohta.

Omanikud, noor pere, tahtsid, et maja sobiks hästi nende väga sotsiaalseks eluks, paljude sõprade võõrustamiseks ja väikestele lastele. Kuna nende stiil on kõike muud kui minevikku vaatav, pidi seda peegeldama ka nende kodu.

Sisekujunduses domineerib valge, avatud planeeringud ja suured klaaspinnad. Midagi romantilist, vanaemadeaegset siit juba ei leia.

Kuidas tundub: kas sajandivanuse kodu säärane ümberkujundamine on õigustatud või tulnuks hoida ehitusaastale omast joont?