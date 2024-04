EKSPERDID KINNITAVAD ⟩ Uue kodu ostjatel on nüüd üks mure vähem

SEB eraklientide divisjoni juhi Sille Hallangi sõnul on panga statistika põhjal huvi kodulaenude vastu tõusuteel. «Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on taotluste arv kasvanud ligi viiendiku võrra. Üks põhjus võib olla üldine ootus, et Euroopa Keskpank hakkab tänavu intressimäärasid langetama ehk klientidel on lootus soodsamale laenule,» põhjendas Hallang.

Ta nentis, et uusarenduste osakaal uutest kodulaenudest on küll paari aasta taguse olukorraga, kus see moodustas ca 30 protsenti SEB kodulaenude uusmüügist, kõrge euribori keskkonnas vähenenud, kuid panga märtsis alanud kampaaniapakkumise raames A ja B energiaklassi varadele näevad nad, et huvi energiatõhusate uusarenduste vastu on taas kasvamas.

«Keskmine uute kodulaenude marginaal on veidi langenud ning seda eelkõige konkurentsitiheda olukorra ja turuosaliste kampaaniapakkumiste tõttu,» rääkis Hallang. Ta lisas, et kõrge euribor võib, aga ei pruugi pankade intressimarginaale mõjutada ning ennekõike sõltuvad need kliendipõhisest riskist ja konkurentsiolukorrast turul.

Küsimusele, kas oodata on peatset euribori langust, vastas Hallang, et kuigi selle langust prognoositakse veel sellel aastal, ei saa see olema nii kiire, kui esialgu loodeti. «Olulisemat langustrendi on oodata aasta teises pooles ning 2024. aasta lõpuks võiks 3 kuu euribor praeguste prognooside järgi langeda 3 protsendi tasemele,» rääkis ekspert.

Arendajad köidavad koduhuviliste tähelepanu soodsate pakkumistega