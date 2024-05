PANK Hetkel läheb kaubaks just seda tüüpi kinnisvara

«Huvi on tõusnud majade ehitamise ja renoveerimise vastu – näiteks otsitakse atraktiivses piirkonnas asuvaid maamaju, mida saaks aastaringseks elamiseks kohandada,» ütles Rebane. «Nähakse, et nende praeguse kinnisvara väärtus on nii palju tõusnud, et selle müümisest saadava tuluga on võimalik soetada linnapiirist kaugemal krunt ja alustada ehitamist – kodulaen võetakse appi alles ehituse viimases faasis.»

Kuivõrd huvi on tõusnud ka renoveerimise vastu, tuletab Rebane meelde, et ka selle jaoks on võimalik taotleda kodulaenu, kuid tuleb arvestada, et paljudel juhtudel on selleks tarvis lisatagatist. Täpsemate tingimuste osas soovitab ta nõu pidada panga laenuhalduriga, kuid teatud juhtudel saab selleks kasutada ka renoveeritavat maja ennast.

Rebane märkis, et laiemalt vaadates on kinnisvarasektoris turuolukord stabiilsemaks muutunud ning praegu tõotab see nii ka jätkuda. Samas iga-aastane kevadine aktiivsus jääb sel aastal tõenäoliselt veel tagasihoidlikuks.

Ta märkis, et otsuste tegemist mõjutab endiselt kõrge euribor, mistõttu on ostuotsused osaliselt pausile pandud. Rebase sõnul on kõige ebasoodsamas olukorras kinnisvaraarendajad, kel pole madala huvi tõttu võimalik uute objektidega alustada.

«Tavaliselt hakatakse arendust ehitama siis, kui umbes kolmandik sinna planeeritavast kinnisvarast on broneeritud. Praegu on näha, et selle jaoks tuleb arendajatel kõvasti pingutada, sest huvi on kõrgete hindade püsimise tõttu raugenud,» tõdes ta.

Samal ajal aga ei saa huvi langusest rääkida eksklusiivse kinnisvara puhul. Tanel Rebane selgitas, et ostjate profiil on luksuskinnisvara puhul mõnevõrra erinev ning euribor mõjutab nende laenuvõimekust ja finantsseisu märgatavalt vähem. Seetõttu on näha, et eksklusiivset kinnisvara arendatakse Tallinnas tempokalt.