PEA PIIRI Liigne soola tarbimine suurendab selle nahahaiguse riski

Soola ja atoopilise dermatiidi vahelise seose kohta on varemgi olnud viiteid, kuid teema vajab veel täiendavat uurimist. Hiljuti avastati, et nahas võib ladestuda märkimisväärne kogus soola, eriti piirkondades, kus esineb lööve. Kiirtoitu, mis sisaldab palju soola, on samuti seostatud atoopiasümptomite süvenemisega.