TOP 20 ⟩ Plekieemaldusvahend, mis eemaldab kõik häbiplekid ja teised katust raputanud lood aastal 2022

Räägitakse, et IKEA raamaturiiul on sedavõrd populaarne, et maailmas leiab iga viie sekundi tagant üks endale omaniku. IKEA Billy raamaturiiul on mööblihiiu üks vanimaid eksemplare. Ühtlasi on see üks populaarseimaid, püsides aastast-aastasse IKEA müügiedetabelis kõrgel kohal.