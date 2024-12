Top 20 Aasta avastus! Pesumasina salanupp asendab keemilist puhastust

Küpsetuspaber võib köögiviljade krõbedaks muutumist raskendada. Küpsetuspaber toimib ahjuplaadi ja köögiviljade vahel kaitsva kihina, mis pärsib pruunistumist. Kuna köögivili ei puutu sellisel juhul panniga kokku, ei saavuta see maksimaalset temperatuuri ning küpsetuspaber ise kogub endasse niiskust, mis ei lase köögiviljal krõbedaks muutuda. Seega on kõige parem küpsetuspaberit mitte kasutada.

Hoonele liiga lähedale istutatud puud võivad tulevikus hakata maja varjutama, mulda kuivatama või koguni vundamenti lammutama. See on tingitud sellest, et sirguval puul on puudus niiskusest ja ta võib toidu otsimiseks kasvada sügavale hoone alla. Milliseid puid on parem mitte istutada maja lähedale, et vältida vundamendi varisemist ja pinnase kuivamist.